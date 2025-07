Payflow. App que dá acesso a salário acumulado tem na mira 100 mil trabalhadores até 2024

Foi juntamente com Benoit Menardo que Avinash Sukhwani fundou a Payflow em Espanha, com escritórios em Barcelona e Madrid. Hoje, já soma delegações na Colômbia (Bogotá), Portugal e Perú (Lima), tendo recentemente ultrapassado o marco de meio milhão de utilizadores e 800 empresas no mundo inteiro. Lanidor, Poke House, Gleba, Plateform, Olisipo, Garcias e Grupo Pasta Non Basta são alguns dos clientes que compõem a carteira em território nacional.