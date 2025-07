Payhawk. A startup que ajuda outras empresas a controlar as despesas

A vinda para Portugal já estava pensada há muito. Diz Hristo Borisov que o nosso país sempre esteve no radar da Payhawk, até porque mesmo quando a empresa ainda não estava focada no mercado nacional, já tinha clientes portugueses. Atualmente, e embora não revele nomes, a startup conta já com 15 clientes lusos e espera aumentar substancialmente o seu portfólio.