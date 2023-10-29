Pleez. Ronda de sete dígitos já está no forno para captar 1500 restaurantes até 2024

A Pleez, foodtech portuguesa que ajuda os restaurantes a otimizarem as vendas nas plataformas de delivery (entregas) através de um algoritmo pioneiro, já está a preparar a próxima ronda de investimento, com uma extensão de sete dígitos, para alavancar o crescimento em 2024, avançou Afonso Pinheiro, cofundador e CEO da startup, ao Dinheiro Vivo..O financiamento, a ser anunciado no início do próximo ano, vai permitir à empresa desenvolver o produto, tendo em vista a incorporação de mais funcionalidades, e consolidar a presença nos três mercados onde opera atualmente: Portugal, Espanha e Reino Unido. Com isto, a Pleez espera mais do que triplicar o número de clientes para perto dos 1500, gerir cerca de três milhões de pedidos e 84 milhões de euros em vendas..Conquistar praticamente 10% do potencial de mercado em Portugal (três mil restaurantes) inclui-se também na extensa lista de objetivos para 2024, mas o maior crescimento, diz o CEO, será no exterior, uma vez que estão em causa geografias de maior dimensão e com uma forte presença nas plataformas de entrega de comida. Para acompanhar o ritmo, a startup prevê novas contratações, planeando quase 50 colaboradores..A Pleez tem ainda perspetivas de chegar a março com uma receita recorrente anual de um milhão de euros, mais do dobro da atual. E porque a ambição aponta para cima, durante o próximo exercício a empresa estará empenhada em preparar a internacionalização para os Estados Unidos e França, a qual deverá ocorrer nos anos seguintes..Com mais de 3,5 milhões de euros angariados de investidores como as portuguesas Lince Capital e Wisenext e o fundo alemão Foodlabs, exclusivamente para o algoritmo, a Pleez prevê transitar o ano com 644 restaurantes - 392 no país vizinho, 183 em território nacional e 69 no Reino Unido. O último destino foi o mais recente onde a startup aterrou, há seis semanas, e já se contam 25 restaurantes, dos quais oito pertencem a uma dark kitchen, que figurou o melhor negócio de sempre da empresa..Em jeito de balanço, Afonso Pinheiro confessa estar "muito satisfeito" com o crescimento da plataforma, que atua num setor "altamente permeável" a fatores como a inflação. Além disso, acrescenta, a foodtech tem conseguido passar ao lado da "seca" relativa ao investimento no ecossistema de startups, tendo reforçado, inclusive, a equipa - serão 38 no final deste ano (26 em Portugal, oito em Espanha e quatro no Reino Unido) - e apostado um milhão de euros naqueles mercados..A empresa procedeu a um rebranding, mudando, entre outros aspetos, a sua assinatura para "you cook food, we cook data", para tornar a sua imagem mais próxima da sua atual proposta de valor - isto porque, quando foi criada, em 2020, a Pleez oferecia uma solução de menu digital, através de um QR code nas mesas dos restaurantes, que permitia aos clientes pedirem e pagarem no telemóvel. Foi em meados de 2022 que a foodtech se reinventou, com o lançamento do algoritmo, dedicado aos canais de delivery..A solução, que conta, assim, com cerca de um ano e meio de vida, também já sofreu alterações. Além de compilar, cruzar, comparar, analisar e processar informação "ao minuto", o dashboard da Pleez apresenta, desde abril, recomendações de promoções, por via de inteligência artificial. Os restaurantes têm ainda acesso a dados sobre vendas, preços e promoções ativas da concorrência, para melhorarem a sua performance. O modelo de negócio da Pleez consiste numa subscrição mensal, sendo a mais solicitada (por 95% dos clientes) a Pleezium, que tem um custo de 59,90 euros.