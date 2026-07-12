Ponte entre os EUA e Canadá abre daqui a duas semanas. Custa quatro mil milhões de euros

A ponte que liga Detroit, no Michigan (EUA) e o Canadá deverá ser inaugurada daqui a duas semanas, no dia 27 de julho.

A Gordie Howe International Bridge custou 4,5 mil milhões de dólares, o que equivale a 3,94 mil milhões de euros ao câmbio atual. Treze anos depois de o projeto surgir pela primeira vez, a abertura ao trânsito vai finalmente acontecer.

Conta com uma extensão de aproximadamente 2,5 quilómetros, o que a coloca entre as cinco pontes mais longas da América do Norte. Vai permitir a circulação não apenas de carros, como também de ciclistas e peões, num sistema desenhado pela Trans Canada Trail.

Donald Trump removeu as objeções, segundo reporta o Financial Times, pelo que tudo parece encaminhado para a abertura da ligação entre os dois países da América do norte.