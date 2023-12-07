Portuguesa Starkdata entre as startups mais promissoras da Web Summit 2023

A Starkdata, que se dedica à análise de dados empresariais através de inteligência artificial (IA), foi distinguida pela Web Summit como "world's leading early stage startup", depois de ter participado na Pitch Competition da edição de 2023 da conferência tecnológica..De origem portuguesa e nascida em 2019, a empresa já tinha vencido o programa de inovação DisrUPtion, promovido pelo grupo Nabeiro, que contribuiu para impulsionar o crescimento da startup..A sua plataforma SaaS (softawre as a service) trata-se de uma solução de No-CodeAI, agnóstica e escalável, que permite uma adaptação eficaz às necessidades individuais de cada empresa. Acompanhando todo o processo de análise preditiva, que vai desde a recolha à seleção e normalização dos dados das organizações, passando pela geração de indicadores de gestão, a Starkdata oferece às empresas a possibilidade de extrair mais valor dos dados que possuem..Na perspetiva do CEO da startup portuguesa, Paulo Figueiredo, "a abordagem centrada no cliente e orientada em função de dados é a chave para relações mais fortes e duradouras"..A startup prioriza ainda a utilização ética de IA através da sua framework de Responsible AI, promovendo a transparência e responsabilidade em todas as fases do processo e garantindo a segurança e privacidade dos dados dos seus clientes..Também este ano, além da distinção na Web Summit, foi vencedora da competição Nova SBE Fintech e posicionou-se entre os finalistas do SNS Awards com a sua solução desenvolvida para a Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, que visa otimizar a gestão de recursos críticos em hospitais.