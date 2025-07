Prémio João Vasconcelos: São seis os candidatos a empreendedor do ano

Os Entrepreneurship Awards regressam ao Hub Criativo do Beato já no próximo dia 21 de setembro, com a missão de reconhecer e premiar o trabalho de fundadores e startups do ecossistema em Portugal, nomeadamente através da entrega do Prémio João Vasconcelos - Empreendedor do Ano, para o qual concorrem este ano seis fundadores, segundo apurou o Dinheiro Vivo.