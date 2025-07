PRR. Segunda tranche de vouchers para startups e incubadoras chega em outubro

O regulamento das duas medidas prevê a transferência do valor remanescente da dotação para o concurso seguinte - que seria de 22,6 milhões de euros para as startups e 900 mil euros para as incubadoras. No entanto, explica João Kuchembuck, a segunda fase vai avançar até outubro com as dotações originais previstas, uma vez que "há um período de execução dos fundos para cumprir" e decorre ainda o período de dez dias úteis de alegações contrárias, que serve para reavaliar situações que se podem ainda transformar em candidaturas aprovadas.