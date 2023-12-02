Pulsar Finance. Plataforma lusa permite gestão inovadora de criptoativos

Os criptoativos têm atraído a atenção de empresas e investidores particulares, mas a sua gestão nem sempre é fácil. Para responder a essas dificuldades, surgiu em 2021 e em terras lusas, a Pulsar Finance. Através da criação de uma plataforma que permite gerir de forma automática e gratuita todo o portefólio de criptoativos, a empresa conseguiu eliminar a necessidade de possuir múltiplas aplicações..Tudo começou quando Miguel Loures e mais dois sócios iniciaram a aposta em projetos ligados a criptoativos e se aperceberam de que, diariamente, tinham de abrir "mais de dez aplicações financeiras". De acordo com o cofundador, tratava-se de um processo "extremamente cansativo" e que roubava demasiado tempo..A Pulsar Finance surgiu, então, com a missão de agregar todos os investimentos, facilitando a experiencia dos utilizadores. Do lado dos investidores, o processo é simples: não requer nenhum tipo de registo ou pagamento, basta conectar a carteira de investimentos à solução e, através de indexadores de dados, a Pulsar pesquisa os investimentos dos indivíduos nas diferentes blockchains.."Rapidamente ganhámos adeptos e conquistámos desde os utilizadores mais simples aos utilizadores avançados como, por exemplo, gestores de fundos de investimento que chegam a gerir centenas de carteiras", explica..A startup, que começou por ter três pessoas, conta agora com uma equipa de 15, totalmente formada por portugueses, muitos deles jovens que chegaram à empresa por via de estágios promovidos com a Faculdade de Ciências e Tecnologia (Nova FCT)..Passados apenas dois anos de vida, a solução já é utilizada por cerca de 140 mil pessoas todos os meses, especialmente nos Estados Unidos, que representam cerca de 30% do total de utilizadores. Por outro lado, o mercado português está ainda pouco desenvolvido, estando ainda abaixo dos 5%..Em 2022, ainda com histórico recente, a Pulsar conseguiu levantar cerca de um milhão e trezentos mil dólares numa ronda de investimento, a primeira e última, uma vez que no início de novembro foi totalmente adquirida pela Terraform Labs, empresa coreana responsável pela criação do Terra, um protocolo blockchain..Para Miguel Loures, agora também head of products no Terra, a aquisição é um "momento marcante" que muito entusiasma toda a equipa da Pulsar Finance, agora 100% comprometida com este projeto nos próximos anos.