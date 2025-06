Road 2 Web Summit. Ethiack é a startup "mais promissora" e vence prémio de 15 mil euros

Foram apresentados esta quinta-feira os vencedores do programa Road 2 Web Summit, que este ano premiou três startups com um total de 25 mil euros. A Ethiack, uma plataforma que visa diminuir o fosso entre as novas tecnologias criadas e a segurança, promete conseguir diminuir essas discrepâncias num período entre cinco e dez anos. O projeto valeu à startup o título de "mais promissora" do programa e um prémio de 15 mil euros.