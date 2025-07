Seenergy. Móveis com painéis solares podem carregar telemóveis já em 2025

Depois de um percurso de oito meses, a Seenergy foi distinguida na categoria de "New European Bauhaus" com um prémio de dez mil euros, que serão totalmente investidos no projeto. Agora, e com parcerias estabelecidas com instituições académicas, como a Universidade do Porto, e laboratórios de investigação com engenheiros ligados aos departamentos de energia solar, planeiam-se os próximos passos.