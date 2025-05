Startup Portugal cria circuito nacional de promoção de startups que culmina em conferência no Porto

Ao Dinheiro Vivo, o responsável adiantou que o evento no Porto será o culminar do SIM Circuit, que arranca já em dezembro e que visa promover a apresentação das startups e incubadoras beneficiadas com fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) - "Vouchers para Startups e "Vouchers para Incubadoras e Aceleradoras". Entre o último mês de 2023 e abril do próximo ano, o circuito "vai correr todos os distritos do país", servindo de montra às startups que em cada distrito mereceram decisão favorável das iniciativas no âmbito do PRR.