Startup Portugal e Founder Institute unem-se para capacitar incubadoras portuguesas

A Startup Portugal anunciou esta terça-feira que fechou uma parceria com o Founder Institute para a criação de um programa personalizado que visa a capacitação de incubadoras portuguesas. Através do Startup Portugal Incubator Lab, os promotores prometem "revolucionar o cenário empreendedor" no país, ao munir os gestores daquelas entidades com as ferramentas e conhecimentos necessários "para criar a próxima geração de empreendedores".