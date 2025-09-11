Startup portuguesa lança plataforma de IA para otimizar campanhas de eCommerce

A FULLVENUE, startup portuguesa especializada em marketing digital, anunciou o lançamento da Clustie, uma nova plataforma que usa Inteligência Artificial para ajudar marcas de comércio eletrónico a melhorar o retorno dos seus investimentos em publicidade online. A solução já foi testada com sucesso pela marca nacional de calçado sustentável 8000 Kicks.A Clustie integra dados de lojas Shopify e de campanhas em Meta Ads, criando segmentos de clientes com maior probabilidade de compra. O objetivo é aumentar o retorno sobre o investimento em publicidade (ROAS), o valor médio das encomendas (AOV) e reduzir o custo de aquisição de clientes (CAC). Segundo a FULLVENUE, a tecnologia já despertou interesse em vários mercados internacionais, incluindo Espanha, Reino Unido e Chile, e conta com uma lista de espera de empresas interessadas antes mesmo do lançamento oficial.