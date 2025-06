Startups nacionais pagam em média 1700 euros mensais

Em Portugal existem 4073 startups, que representam 1% do PIB, e que faturam em média 500 mil euros cada. Cerca de 60% das suas receitas vêm de exportação ou de negócio internacional e pagam, em média 1700 euros por mês aos seus colaboradores, cerca de 37% acima da média nacional. Uma caracterização do mundo das startups feita pela Startup Portugal, IDC e Informa D&B depois da alteração da lei aplicada a estas tecnológicas, em maio passado. Em entrevista ao Dinheiro Vivo, no último dia da Web Summit, António Dias Martins explica que este estudo permitiu, pela primeira vez, caracterizar este mercado que, até então, sabia-se ser composto por 2300 empresas, um número que agora praticamente duplicou.