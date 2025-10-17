Tickets.pt. Startup de viagens low cost aterra em Portugal com voos a partir de 10 euros

“Se alguém encontrar bilhetes mais baratos do que os apresentados na nossa plataforma, reembolsamos a diferença”. A promessa é feita por Polina Ostrovska, Chief Marketing Officer da Tickets.pt. A Startup britânica de viagens começou este mês a operar em Portugal com o objetivo de oferecer viagens em companhias aéreas de baixo-custo e hotéis a preços competitivos. Fundada há três anos em Londres, a empresa, que tem atividade nos seis continentes, dá agora o passo para o mercado português. O forte dinamismo do turismo e a crescente procura de opções de viagem acessíveis deram impulso à decisão de apostar no negócio em Portugal.A plataforma online permite pesquisar ofertas de voos e hotéis em mais de 13 mil destinos e oferece apoio online 24 horas. “Num mercado de viagens cada vez mais competitivo, com consumidores atentos a preços, flexibilidade e experiências personalizadas, a Tickets,pt surge para responder às novas necessidades do viajante português, desde estudantes e nómadas digitais até famílias que planeiam as férias com antecedência”, explica a empresa em comunicado. Com uma abordagem 100% digital, a startup investe em colaborações com empresas locais, universidades e criadores de conteúdo portugueses..Passageiros da Ryanair passam a poder levar bagagem de mão maior em 235 aeroportos na Europa