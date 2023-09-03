Travia. "É importante ter um negócio que ajude a impulsionar outros negócios"

O pretexto da conversa foi o Travia Natural Wines & Food, um restaurante especial que Maria Loureiro de Lemos abriu em Lagos, em 2021, no pós-pandemia, com o companheiro Lee Moulton, do País de Gales. Especial, porque é também um local de encontro de produtores algarvios e da cultura regional onde se pretende promover a gastronomia local, mas com um toque sempre "fora da caixa"..Travia porque, como explica, significa um sentido de orientação, mas também pode remeter para a designação dada à comida reservada aos porcos. E assim estabeleceu um lema: "Se não souberes o teu rumo, corres o risco de só servir travia"..Para abrir o espaço, precisou apenas de três mil euros, muita "mão na obra" e um "alinhamento dos astros" para ficar naquele local, onde hoje emprega oito pessoas. Mas não só. Revela que o êxito alcançado ficou muito a dever-se às parcerias estabelecidas, por exemplo, com um distribuidor de vinhos naturais no Algarve, também em início de atividade, mas que lhe deixou o produto à consignação nos primeiros tempos. Hoje esse distribuidor já serve cem restaurantes na região. "O Travia mostra que é possível investir sem ter muito dinheiro ou muita experiência. O importante é ter um negócio que ajude a implementar outros negócios. Isso é economia sustentável. Todos nós temos de ajudar uns aos outros." E reforça: "É importante impulsionar a economia local. Gera-se mais valor trabalhando em conjunto do que individualmente"..Maria nasceu em Lisboa, mas foi para Macau com três anos, onde o pai, Miguel Lemos, era na altura diretor do gabinete de Comunicação Social do governador. A adolescência foi em Lisboa, mas o 12.º ano já foi nos EUA, onde esteve sozinha nesse ano. Fez a licenciatura em Lisboa, em Marketing e Publicidade, ao que posteriormente juntou uma pós-graduação, um mestrado e um MBA..O primeiro emprego foi-lhe proposto por um irlandês "estacionado" em Lagos, numa startup que fazia reservas de hotéis e voos online. Pouco depois, a empresa foi comprada pela segunda maior agência de viagens digital dos Estados Unidos, o que a obrigou a viagens mensais para Boston e para outras paragens, numa vida que decalcava a do pai, sempre em trânsito pelo mundo, sobretudo já como jornalista ao serviço da RTP..Cansada do ritmo, regressou a Portugal onde abriu uma empresa de turismo gastronómico no Algarve. Fez parte da direção da Teia de Impulsos (uma ONG) e ajudou a criar a Rota dos Petiscos, que agora já vai na 13.ª edição. Mas continuou a fazer consultoria na área da eficiência, tendo contactado com os mais diversos setores de atividade. Fez mentoria para startups e incubadoras de empresas e esteve ligada à Territórios Criativos, organização que trabalhava sobretudo para câmaras, ajudando-as a desenvolver empresas nas zonas mais despovoadas. A partir daí, esteve ligada ao Turismo de Portugal, para a coordenação de projetos de sustentabilidade e inovação no turismo, aproximando grandes empresas de startups que as poderiam ajudar a resolver problemas através de soluções tecnológicas..Com a pandemia, toda a atividade turística parou e houve que pensar numa alternativa de vida. Valeu então a experiência do trabalho remoto e passou a gerir formações e mentorias, e a dar conferências online, em especial, na área da sustentabilidade económica e social..Estava nesse envolvimento quando passou por Lagos e viu as instalações onde agora está o Travia. "O dono estava à porta e tinha acabado de alugar o espaço. Expliquei o que queria e ele, um alemão de 70 anos ligado ao surf e apaixonado pelo Algarve, desfez o contrato que tinha acabado de apalavrar, passou-me a chave e disse que era para mim." Nesse dia, conheceu o distribuidor de vinhos naturais do Algarve. No dia seguinte, um produtor bio. Estavam em inícios de julho, o restaurante abriu logo no final de agosto..Maria Lemos assume: "Eu sou uma empreendedora nata. Gosto de criar coisas, pôr as coisas a funcionar, ver os resultados e depois afastar-me"..Por esse motivo, já tem novos projetos para futuro. Garante que serão na área da restauração, ligando gastronomia, sustentabilidade, turismo e identidade. Quer chegar ao porquê da nossa história gastronómica, e "perceber porque é que as pessoas comem o que comem".