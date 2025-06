Vasco Pedro: "Estamos no início da próxima evolução cognitiva do ser humano"

Não se trata de telepatia nem de ficção científica, mas de uma aplicação suportada por inteligência artificial generativa, desenvolvida pela Unbabel, através do consórcio Center for Responsible AI, que conta com o financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Seguindo o propósito de desenvolvimento de produtos de inteligência artificial (AI) para o bem, no seio do consórcio, do qual fazem parte 20 startups, sete centros de investigação e cinco grandes empresas, nasceu o Halo, que permite comunicar sem falar ou escrever. Vasco Pedro, CEO da Unbabel, explica, em entrevista ao Dinheiro Vivo, que há estudos que mostram que, mesmo quando as pessoas falam línguas diferentes, quando pensam em objetos semelhantes conseguem ativar áreas muito parecidas no cérebro.