Vinhos: Wine Million lança "Porto" de 1900 em parceria com Dirk Niepoort

É um Very Very Old Tawny, o Verídico 1900, um vinho do Porto com mais de um século de envelhecimento e história, numa parceria com Dirk Niepoort que marca o relançamento da Wine Million, uma empresa criada pelo jovem José Dias em 2015, mas que ficou em stand by e agora surge com um novo plano, "bastante agressivo, muito pragmático e muito coeso" de lançamento de vinhos de luxo para colecionadores ou "consumidores fascinados por produtos exclusivos".