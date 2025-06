Web Summit abre novo escritório em Lisboa para equipa de 150 talentos

A inauguração do novo escritório e a promessa de aumentar a equipa portuguesa para 150 profissionais ocorre numa altura em que a Web Summit procura expandir-se no Brasil e no Qatar. Além disso, reforça o compromisso da Web Summit com Portugal, considerando que, em outubro de 2022, em entrevista ao Dinheiro Vivo, Cosgrave garantira que não havia intenção de sair de Lisboa.