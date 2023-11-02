Web Summit. Startup Portugal leva 115 empresas nacionais a participar na conferência

São 115 as startups portuguesas que vão participar na Web Summit 2023, evento que estará a decorrer entre os dias 13 e 16 de novembro, em Lisboa. As empresas selecionadas pela Startup Portugal, no âmbito do programa Road 2 Web Summit, representam diversos setores, têm "uma média de dois anos de existência" e estima-se que, entre si, já tenham levantado um investimento global de 13 milhões de euros..Da tecnologia à saúde, passando pela educação, finanças e sustentabilidade, as 115 escolhidas têm-se destacado além da sua atuação nos respetivos setores. De acordo com comunicado de imprensa divulgado esta quinta-feira pela Startup Portugal, estas empresas caracterizam-se por oferecerem salários que "superam em 30%" a média nacional, sendo capazes de atrair e reter talento altamente qualificado e contribuindo para o crescimento económico do país, mas também por estarem na linha da frente na utilização de tecnologia, com 71% destas startups a utilizar a Inteligência Artificial para inovar e impulsionar o seu negócio..Além disso, a expansão além-fronteiras já é realidade para mais de 50% destas empresas que, apesar do seu histórico recente, já são maioritariamente independentes ao nível financeiro. De entre as 115, apenas 17% recorrem ainda a financiamento bancário, o que contrasta com a média do tecido empresarial nacional, que obtém "cerca de 33% dos seus fundos por meio de empréstimos concedidos por instituições financeiras".."As startups que recebem apoio do Road 2 Web Summit desempenham um papel significativo no fomento do crescimento e da inovação da economia portuguesa, sendo que desde o início do nosso programa, já apoiámos um total de 800 startups inovadoras", afirma António Dias Martins, diretor executivo da Startup Portugal, sublinhando a capacidade do programa em atuar como "impulsionador fundamental para o êxito das startups que nele participam"..Esta quinta-feira, como já tem sido hábito em anos anteriores, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu as startups que vão representar Portugal na Web Summit, num evento que decorreu no Antigo Picadeiro Real..Ao abrigo do programa, as empresas selecionadas não só vão integrar a Delegação Portuguesa no evento, mas também terão a oportunidade de participar em dois bootcamps, em Lisboa e no Porto, e a possibilidade de ganhar três prémios financeiros em diferentes categorias, que serão entregues durante a Web Summit, designadamente 15 mil euros para a startup mais promissora, cinco mil euros para a startup com melhor desempenho no bootcamp e na conferência e cinco mil euros para a startup que mais contribuir para o impacto e inclusão social.