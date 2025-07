YourHero. Segmento de limpezas B2B cresce 150% ao mês e rende 12 mil euros só em agosto

De acordo com a YourHero, o plano para esta unidade de negócio deverá ser idêntico ao já implementado noutras geografias onde a empresa está presente. Na Grécia e no Chipre, a plataforma já chegou aos mil espaços onde se realizam 2500 limpezas por mês. Em terras lusas, o objetivo é alcançar números semelhantes no prazo de um a dois anos.