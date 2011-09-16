Figos. O fruto quase proibido

Quanto ao figo singelo, à sobremesa, considera como bom motivo para a sua raridade o facto de "avariarem muito", mas garante que "não é uma coisa muito pedida". Porque as pessoas já esperam que não haja (afinal, nunca está na lista) ou porque não gostam? Não existe, que se saiba, um inquérito nacional sobre este magno assunto, o do gosto ou desgosto pelos figos. Mas certo é que em países mais a norte, como a França, o quilo dos ditos chega a vender-se a 20 euros (por cá o máximo será sete ou oito euros) e noutros, como a Espanha e a Turquia, a produção tem-se expandido muitíssimo nos últimos anos - ao contrário da portuguesa, que passou de 300 mil hectares de figueiras e 270 mil toneladas/ano em 1961 - quando quase todo o figo era para destilar (e fazer álcool), e o Estado subsidiava fortemente os produtores - para 86 614 hectares e 15 004 toneladas em 2009 (números da FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação). Entre os motivos desta brutal descida esteve, para o técnico do INRB, não só a falência do mercado do figo para álcool como do mercado do figo seco, esmagado pela concorrência turca, que consegue fazê--lo a preços imbatíveis ("Um operador de campo português ganha num dia o que um turco ganha num mês", diz).