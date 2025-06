Como declara às Finanças o que ganhou naquele trabalho "por fora" que fez

Os rendimentos do ato isolado devem ser declarados no quadro 4A do anexo B e no quadro 6, o valor de eventuais retenções. Deve também assinalar-se o campo 2 do quadro 1. Estes dados têm de ser confirmados pela entidade que pagou a prestação do serviço, até 20 de janeiro do ano seguinte àquele em que o rendimento foi pago (artigo 119.ºc do CIRS).