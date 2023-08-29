Como não ser enganado pelas promoções?

Numa altura em que as lojas estão com os descontos de final de verão e começam já a aparecer as promoções de regresso às aulas, é importante estar atento para não se deixar enganar pelos anúncios de preços reduzidos..Leia também:.Deco Proteste lança campanha de denúncia de falsas promoções.Como gastar menos no supermercado e fugir das estratégias enganosas.Conheça o calendário dos saldos para 2023.Antes de mais, é preciso ter em mente que o preço praticado em época de saldos tem de ser o mais baixo dos últimos 30 dias consecutivos. Ou seja, as lojas não podem fazer aumentos nas semanas antes deste período, para depois baixarem os preços..Além disso, o preço anterior dos produtos deve estar exposto, podendo complementar essa informação com a percentagem correspondente à redução do custo..Pode recorrer a plataformas como o Kuanto Kusta, que não só compara os preços nas diferentes lojas como a evolução do preço dos artigos..Neste artigo, damos algumas dicas para que não seja enganado em época de promoções..Existem produtos que em época de promoções apresentam preços invulgarmente baixos. Deve desconfiar sempre destes produtos. Isto porque poderão ter sido devolvidos por outros consumidores ou terem algum tipo de defeito..Antes de comprar informe-se sobre a política de trocas e devoluções. Sabia que as lojas não são obrigadas a aceitar a troca ou a devolução de um produto sem defeito? Aquilo que acontece é que muitos comerciantes o fazem por cortesia ou para fidelizar clientes..Ainda assim, as lojas concedem normalmente entre 15 e 30 dias para a troca ou devolução de artigos. Mas, para isso, o produto tem de estar no mesmo estado de compra. Deve guardar, sempre, o talão de compra..Ao comprar online dentro da União Europeia, pode devolver o artigo num prazo de 14 dias, e receber de volta o seu dinheiro, sem ter de apresentar nenhum motivo. Em causa está o direito ao arrependimento que se aplica às compras à distância..Porém, saiba que a loja pode cobrar-lhe os portes da devolução ou, por exemplo, exigir que a encomenda seja conservada na embalagem para poder ser trocada..Se decidiu fazer uma compra através da internet, faça as contas ao custo total da encomenda. São muitas as lojas que cobram despesas de envio, que variam consoante o tamanho e o peso dos produtos adquiridos. E estas despesas podem fazer com que o custo total da compra tenha valores muito próximos, ou até superiores, ao preço original do artigo ou ao valor praticado em loja física..Em época de promoções, algumas lojas aproveitam para libertar produtos com menos procura ou prestes a serem descontinuados. Por isso, tenha atenção redobrada a tudo o que compra, sobretudo artigos de tecnologia ou eletrodomésticos..Isto porque se tiver algum problema com o artigo, pode depois ter problemas com a troca ou devolução..E, por fim, guarde sempre os talões de compra ou comprovativos de pagamento. No caso das compras online, no caso de não receber a fatura no formato digital no seu e-mail, faça uma captura de ecrã com os dados da operação.