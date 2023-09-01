Como pode comparar o seu salário com o de um colega com as mesmas funções?

Se vai iniciar um novo emprego ou planeia pedir um aumento de salário, saber qual a média salarial de quem ocupa as mesmas funções é um bom ponto de partida para a negociação..Leia também:.Empresas podem pagar menos do que o salário mínimo.Saiba em que situações O que pode fazer já para pedir um aumento de salário .Quanto do seu salário conta para calcular a reforma?.Não se esqueça de pesquisar pelo valor líquido. Isto porque o salário bruto está sujeito a descontos, nomeadamente Segurança Social (11%) e IRS. Neste último caso, a retenção varia de escalão em função do valor acordado. Existem várias plataformas onde pode fazer esta comparação. É o caso da Talent ou da Hays, por exemplo. Basta indicar a função e em alguns casos os anos de experiência para ter uma noção dos salários praticados em Portugal..O salário líquido é o valor que lhe cai efetivamente na conta ao final do mês, depois de terem sido feitos todos os descontos..Para descomplicar, pode fazer as contas através de simuladores como este do Doutor Finanças. Para conseguir calcular o valor final do seu rendimento líquido, precisa de saber:.· Localização para efeitos fiscais;.· Situação matrimonial;.· Número de dependentes a cargo;.· Salário base;.· Valores de outros rendimentos que possa ter, como horas extraordinárias ou outros (para preencher devidamente o simulador tem de saber que tipo de rendimentos são: se descontam IRS e Segurança Social, se descontam apenas IRS ou se estão isentos;.· Como recebe os subsídios de Natal e de Férias, se é por inteiro ou em duodécimos;.· Qual o valor e de que forma recebe o subsídio de refeição..Além de ser essencial saber a média salarial para as mesmas funções em Portugal, há mais questões a ter em conta na hora de negociar um aumento salarial..· Siga a regra dos 80-100%.Por exemplo, imagine que o salário médio anual para o seu cargo, nível de experiência e localização situa-se entre os 20 e os 30 mil euros brutos/ano. Poderá então apontar para o topo (80-100%) dessa faixa. Neste caso, significaria que alcançar entre 24 e 30 mil euros preencheria as expetativas de aumento salarial..O valor mais baixo do seu intervalo é o aumento mínimo de salário que aceitaria - ou seja, 24 mil euros, no exemplo. É uma decisão pessoal que tem que ser colocada em perspetiva tendo em conta os seus objetivos e se, dentro da negociação a proposta final pode ser complementada com outros benefícios que lhe tragam valor..· Defina um valor exato.Depois de estipular um intervalo, deve definir um valor exato que vai usar para fazer o pedido de aumento e abrir a porta às negociações. É uma boa ideia começar pelo valor mais alto..Isto porque deve assumir que lhe vão contrapropor uma proposta de valor inferior. E se assim acontecer, é o momento em que terá de decidir se vai aceitar, ou não, a contraoferta de volta..· Use bons argumentos.Uma parte essencial da negociação é demonstrar o valor que trouxe para a empresa no tempo em que lá trabalhou. Realce os frutos do seu trabalho com números concretos para quantificar o que traz para a mesa. Tal não é possível em todos os casos, mas há sempre formas de medir o impacto que determinadas iniciativas têm numa organização..· Peça mesmo o aumento.O pior que pode acontecer perante um pedido fundamentado de aumento salarial é obter um não como resposta. Apesar de não ser o cenário ideal, pelo menos a sua chefia vai ficar a saber que não está satisfeito com o seu salário. A empresa pode não ter reunidas as condições para lhe dar um aumento nesse mês, mas até o pode obter quando houver possibilidades para tal ou ter acesso a outro tipo de incentivos.