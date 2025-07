Crédito para construção de uma casa: saiba como funciona

Tendo em conta as diversas especificidades que têm de ser ponderadas, o processo de avaliação de um pedido de crédito para construção é normalmente mais demorado e burocrático. Além de avaliar o perfil do cliente, o banco vai analisar também outras variáveis, incluindo a viabilidade de construção no terreno, a aprovação do projeto pela câmara municipal e a emissão de licenças, bem como o orçamento detalhado para a construção do imóvel.