Do PPR ao carro elétrico. Cinco estratégias para poupar a longo prazo

Além de haver incentivos do Estado para a compra destes veículos - através do Fundo Ambiental, quem comprar um carro 100% elétrico, pode candidatar-se a um benefício no valor de 4.000 euros -, há ainda benefícios fiscais como a isenção do pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC) e do Imposto sobre Veículos (ISV).