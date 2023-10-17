Do saco de plástico ao refrigerante. O que fica mais caro em 2024?

O Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) traz consigo algumas mudanças que vão ter impacto na carteira das famílias. Entre o preço dos sacos de plástico, o fim do IVA Zero e ou o imposto do carro, proposta prevê aumentos..A proposta foi entregue a 10 de outubro ao presidente da Assembleia da República pelo ministro das Finanças. Segue-se a discussão do documento na generalidade, a acontecer nos dias 30 e 31 de outubro. As discussões na especialidade - em que são debatidos e votados quer os artigos da proposta do OE2024, quer todas as propostas de alteração e aditamento entretanto entregues pelos partidos - vão decorrer de 23 a 29 de novembro, culminando com a votação final global do documento..Mas já é possível prever alguns aumentos..Leia também: 10 medidas que mexem com o bolso das famílias Carga fiscal aumenta 0,2 pontos percentuais para 37,4% Orçamento do Estado. Medina assume que taxas Euribor só aliviam a sério em 2026.Se já era uma realidade ter de pagar pelos sacos de compras, a verdade é que ficavam de foram os sacos de plástico fino, utilizados para a fruta e legumes. Na proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, o Governo quer criar uma "contribuição sobre sacos de plástico muito leves" de quatro cêntimos por cada saco adquirido "na venda a granel de produtos de panificação, frutas e hortícolas frescos"..O final da medida de apoio IVA Zero também irá subir os preços dos bens incluídos no cabaz. São 46 os produtos essenciais têm beneficiado do desconto do IVA desde abril..Se é fumador, prepare a sua carteira. Um maço de cigarros poderá vir a aumentar entre 15 e 30 cêntimos, devido à subida do Imposto sobre o Tabaco prevista na proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano..Além disso, em 2024, a tributação do tabaco é alargada aos cigarros eletrónicos sem nicotina..A proposta determina ainda que as taxas de imposto sobre bebidas não alcoólicas adicionadas de açúcar ou edulcorantes, com exceção de sumos e néctares de frutos com base de leite, soja ou arroz, entre outros, sofre uma penalização de cerca de 10% nos vários escalões..As bebidas com maior teor de açúcar podem sofrer um agravamento no imposto de até 2,11 euros por hectolitro..Uma novidade desta proposta de orçamento tem que ver com o imposto do carro. Se tem um automóvel com matrícula anterior a 2007, pode vir a ter de pagar mais de Imposto Único de Circulação (IUC)..O valor a pagar deste imposto será agora feito com base na cilindrada e nas emissões de dióxido carbono que os fabricantes declaram. O aumento máximo será de 25 euros.