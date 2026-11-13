Finanças Pessoais – Como começar a poupar em casa

O sonho de um carro novo, a preparação de uma viagem para as férias de verão, e a mudança para uma casa maior, é algo que nos “varre” de vez em quando. Com rendimentos que não esticam como é possível fazer tudo isso, ou seja, cumprir a sonho da vida. É possível tudo isso, dizemos nós, mas asseguramos que é preciso tempo, paciência estratégia. Sem querermos ser oráculos do futuro e com algumas recomendações simples, é possível desenhar o futuro e atingi-lo. Tal como já recomendámos pegar numa folha A4 e fazer o orçamento do mês, também é possível fazer o orçamento para um ano e colocar na mesma folha A4 todos os objetivos para aquele ano. Dificilmente será possível, no mesmo ano, poupar para a entrada de todos os desejos, mas vamos passo a passo.

A poupança é a forma de se alcançar todos os objetivos e, por isso, deve começar em casa e envolver toda a família. E como poupar em casa? Da forma mais simples, controlando as despesas de supermercado no dia a dia, procurando produtos em promoção ou marcas brancas em que a qualidade é semelhante ao artigo de marca. No supermercado levar uma lista das compras necessárias para o dia, e evitar as grandes compras do mês, ou as compras por impulso. Sabemos que os supermercados têm técnicas para levar a que o consumidor faça mais compras, nomeadamente colocando determinados produtos na linha dos olhos, em detrimento de outros semelhantes, mas que são menos interessantes na ótica do comerciante. Estas deslocações ao supermercado devem envolver a família, a começar pelos filhos que devem ter a noção do valor do dinheiro e do custo dos produtos. Depois vem a alimentação propriamente dita e nesse aspeto deve manter-se a qualidade de produtos, optar por verdes e por produtos com reduzido sal refinado e açúcar, mas a grande decisão é evitar a alimentação fora de casa, desde o pequeno-almoço até ao almoço e em que a opção mais em conta é a lancheira. O mesmo se aplica às crianças que possam não ter cantina na escola e a opção deve ser a lancheira. A ideia de frequentar o restaurante, nem que seja apenas algumas vezes por mês, deve ser colocada de lado, enquanto a poupança não for significativa. Tratar da família é o mesmo que dizer que há roupa a lavar e a engomar, e a opção deve ser novamente o trabalho em casa, envolvendo todos, pois o tratamento de roupa, assim como das louças diárias não pode ser apenas de um ou uma, deve rodar. As máquinas, a usar devem levar carga completa, nomeadamente a roupa, enquanto a máquina da louça só deve ser usada caso se justifique o número de peças, senão é usar a lavagem à mão.

Outra poupança, com reflexos importantes na conta da eletricidade, é desligar lâmpadas não essenciais e, se, entretanto, ainda não trocou as velhinhas lâmpadas incandescentes por lâmpadas económicas de LED, é altura de o fazer. Será um investimento avultado, mas que se paga ao final de meia dúzia de meses. E, claro, evitar deixar os aparelhos em stand-by, caso do televisor, da máquina do café ou do micro- ondas. Ainda em casa a poupança pode estar no aproveitamento do que existe. Sem exagerar nas compras, mas mantendo toda a família satisfeita, aquilo que por vezes acontece é existirem sobras que podem ser aproveitadas para pequenas refeições, deixando toda a família satisfeita. Estes são exemplos para os mais jovens que no futuro vão necessitar de orientar a respetiva economia familiar. Outra poupança relevante a nível da água é evitar o “pinga-pinga” da torneira, e que uma simples troca de borracha consegue, geralmente, resolver o problema. Claro que não vai chamar um canalizador que irá cobrar “um rim” para tratar da torneira, mas antes um amigo jeitoso para este tipo de serviço e que troca uma hora de trabalho por uma cerveja gelada. Ainda sobre poupança de água é relevante que se acabe com os banhos com banheira cheia, até porque é pouco higiénico, mas antes optar sempre pelo duche e onde precisa de poucos minutos para se manter sempre “bem cheiroso”.

Renegociar contratos

Outra forma de poupar a começar pela casa é anualmente ver todos os contratos e renegociar tudo, mas sem perder as condições existentes. Comecemos pelo crédito hipotecário. A perspetiva é de subida das taxas de juro determinadas pelo Banco Central Europeu, o que significa que as taxas de juro que se irão pagar nos bancos nacionais também subirão. Um contrato de crédito hipotecário para compra de casa própria tem um juro que é indexado a uma taxa Euribor, formada pelas taxas de média de um conjunto de bancos que emprestam dinheiro entre si, acrescida do spread, que é o ganho do banco. O que se procura é o banco que apresente o spread mais baixo para que o custo mensal do crédito possa cair. Pode também a solução para baixar a prestação mensal ser a opção por uma taxa de juro fixa ou mista para fixar o que paga durante um conjunto largo de anos, e não estar ansioso sempre que na comunicação social ouve a informação de que o BCE vai aumentar juros. Outra solução ao falar com o banco é negociar a maturidade, o que significa que irá negociar o alargamento do prazo do empréstimo por mais 3,4 ou 5 anos e, dessa forma irá pagar mais no conjunto dos anos do empréstimo, mas desembolsará menos mês a mês.

Mas há outras poupanças que começam em casa como seja o seguro de vida obrigatório para quem faz crédito hipotecário e que pode procurar em vários seguradores com um valor que é geralmente inferior ao do que é oferecido pelo banco. Mas atenção que há bancos que fazem contratos com determinada taxa de juro se tiver incluído o seguro e vida e o seguro multirriscos. E há contratos de serviços que podem ser renegociados todos os anos, caso das telecomunicações, embora alguns contratos imponham um período mínimo de permanência. Deve estar atento ao fim desse período obrigatório de manutenção do contrato e, eventualmente, optar por telecomunicações low-cost e em que a diferença de serviço é simplesmente não terem loja física e ter tudo de ser tratado online. Se conseguir poupar umas centenas de euros anualmente valerá a pena a troca. E o mesmo acontece com a eletricidade cujo contrato pode ser renegociado, havendo propostas de vários operadores que dão descontos ou fazem ofertas. Claro que é necessário estar sempre atento àquilo que parece ser uma grande oferta e pode levá-lo a comprar “gato por lebre”, mas quem não arrisca não beneficia. E, por último, para quem consegue poupar, e é importante poupar nem seja um valor de alguns euros mensais, é contratar uma conta-poupança. Com pouco dinheiro não é fácil negociar uma taxa de juro que cubra a inflação, e que é a erosão do valor do dinheiro, mas aqui o que é importante é ter uma reserva para um imprevisto de uma avaria, uma viagem escolar ou uma despesa com que nunca sonhou.