Finanças Pessoais. Gestão saudável da dívida e imprevistos

Os seguros imprescindíveis

Dentro da rede de proteção familiar e a par da gestão da tesouraria da família, há proteções imprescindíveis que não podem ser contratadas a pensar que se vão usar, mas devem ser contratadas para suprir uma necessidade inesperada. Falamos de seguros e concretamente a existência de um seguro de vida, de saúde e, eventualmente de acidentes pessoais.

Os objetivos são bastantes distintos, sendo que o primeiro se destina a beneficiar os herdeiros ou quem o segurado desejar após o seu falecimento, mas que também pode beneficiar o próprio perante incapacidades muito elevadas (invalidez). Já o seguro de saúde para toda a família é uma necessidade tão importante como ter uma habitação ou uma boa educação escolar.

O seguro de saúde permite o acesso a uma rede de médicos, hospitais e clínicas para todo o tipo de enfermidades, sendo que é relevante optar por soluções que incluam doenças raras e oncológicas. Este seguro cobre tanto doenças como acidentes e pode ser usado no dia a dia, no parto ou em doenças prolongadas, funciona com copagamentos, em que o subscritor paga uma pequena parte, ou por reembolsos, em que o doente paga primeiro e depois é reembolsado. É diferente de um seguro de acidentes pessoais que visa pagar indemnizações fixas em caso de morte, invalidez ou incapacidade e despesas relativas a determinado acidente. Aqui o objetivo é minimizar o impacto financeiro de um evento que resultou em doença, ferimento ou morte, sendo que por isso o preço mensal, semestral ou anual é mais baixo do que no seguro de saúde.

Mas há outros imprevistos e seguros relevantes nos tempos que correm. Falamos de proteção profissional e dos seguros de desemprego ou prestações públicas perante imprevistos com quebra do rendimento mensal da família ou de um dos membros do agregado.

Na verdade, as despesas não param, nomeadamente as prestações de créditos existentes, e existir uma proteção é uma mais-valia tremenda.

O apoio social do Estado é critico e, por isso existe o Subsídio de Desemprego, que é atribuído sob determinadas condições, nomeadamente por um prazo curto e que obriga o beneficiário a estar inscrito num centro de emprego, caso do IEFP, e disponível para trabalhar nas ofertas que existirem ou a estar disponível para frequentar formações. Mas a par desta ajuda pública que beneficia todos os trabalhadores por conta de outrem, e também por conta própria (se forem considerados economicamente dependentes e com metade dos rendimentos a terem origem numa única entidade contratante), existem os seguros de desemprego contratados junto dos seguradores existentes.

Normalmente são contratados como um adicional ao seguro de vida do crédito hipotecário, e que se aplica apenas perante uma doença ou o desemprego involuntário. A mensalidade a pagar está de acordo com as coberturas contratadas e a família deve ter em conta se este sobrecusto é suportado pelo orçamento familiar e se as coberturas são as indicadas para as necessidades dos elementos do agregado que estão a trabalhar. A subscrição pode ser um apêndice de um seguro de vida ou pode ser contratada como cobertura independente.

Na escolha das coberturas é necessário ter em consideração se se quer garantir determinada prestação em valor mensalmente ou se o seguro se destina a cobrir determinado encargo, por exemplo, a prestação mensal da casa e do carro ou ainda a despesa das propinas escolares do agregado. Ainda dois pontos relevantes: este seguro não é obrigatório, como é o caso de seguro de vida nos créditos hipotecários e não é possível contratar este seguro quando já se está desempregado. Deve ainda ler-se bem as coberturas, ver os períodos de carência, ou seja, o período durante o qual já se tem o contrato, mas ainda não é aplicável a(s) cobertura(s), os prazos de cobertura de desemprego, que normalmente é de seis meses, e ainda as exclusões nestes seguros, sendo o mais comum o caso de doenças pré-existentes e que conduziram à interrupção da atividade laboral.