Seguro de acidentes pessoais: para que serve e quanto custa?

Depois de acontecer o acidente, o seguro é acionado e vai ter de pagar uma determinada quantia em dinheiro destinada a cobrir despesas de assistência, tratamentos ou repatriamento, por exemplo. Nos casos extremos de o acidente resultar em morte ou invalidez, a seguradora indemniza a família ou o titular do seguro, sempre tendo em conta as coberturas e o limite do capital contratado.