Porque deve investir em fundos de investimento imobiliário

O mercado imobiliário é um dos setores mais populares para investir e garantir retorno estável. Independentemente das alterações na sociedade, este tipo de investimento continua em alta. Mas investir implica manter-se atento ao mercado. E se lhe dissermos que os fundos de investimento imobiliário existem para minimizar os seus constrangimentos?.Independentemente das opções existentes no mercado, é importante considerar os seus objetivos financeiros, saber o nível de risco a que está disposto. Apenas assim poderá escolher a opção de investimento que melhor se adapta a si. Saiba mais neste artigo do ComparaJá!.Gestão de fundos imobiliários: o que é?.A gestão de fundos imobiliários, ou gestão de fundos de investimento imobiliário, é um processo que envolve a administração e gestão de recursos financeiros investidos em ativos imobiliários, através de fundos de investimento. Os fundos imobiliários são investimentos coletivos, ou seja, um grupo de investidores agrupa o seu capital, através da aquisição de quotas do fundo..Este montante é utilizado para a construção de um portefólio diversificado de propriedades imobiliárias, do qual cada investidor tem uma participação proporcional ao montante investido. Em resumo, a gestão de fundos imobiliários envolve a aquisição e administração estratégica de um portefólio de ativos imobiliários, com o objetivo de maximizar o retorno dos investidores..Há empresas especializadas nesta gestão.No mercado, existem empresas especializadas na gestão de fundos imobiliários. Estas empresas adquirem ou constroem os ativos imobiliários, edifícios residenciais, comerciais ou mesmo industriais, de forma a criar um portefólio diversificado. Estão constantemente a monitorizar o mercado imobiliário, de forma a acompanhar as tendências e ajustar a estratégia sempre que necessário, de forma a otimizar os resultados..As empresas assumem a gestão dos edifícios que têm na sua carteira. Desde a gestão do arrendamento à sua manutenção e até à sua revenda, todas estas responsabilidades são da empresa de gestão de fundos imobiliários. A equipa deve comunicar com os investidores, assim como calcular e distribuir os rendimentos gerados pelo fundo de maneira proporcional ao investimento inicial. Deve manter uma comunicação transparente com os investidores, fornecendo informações regulares sobre o desempenho do fundo, as decisões tomadas e as perspetivas futuras..Quais as vantagens do investimento numa empresa de gestão de fundos imobiliários?.Este tipo de produto financeiro tem várias vantagens em relação a investir diretamente num imóvel a título pessoal... Ativos imobiliários diversificados e com valor superior.O investimento em fundos permite maior diversificação dos ativos. Isto significa que o seu dinheiro estará a ser aplicado em várias propriedades imobiliárias, reduzindo o risco..Como o investimento de um grupo de investidores é muito superior ao de um investidor a solo, o fundo de gestão consegue aceder a património de alto valor, que está tipicamente fora do alcance financeiro de investidores individuais. Alguns fundos podem ainda investir em projetos em grande escala, que podem gerar retorno significativo mas exigem um alto investimento inicial... Gestão de uma equipa de especialistas.A gestão do fundo, incluindo seleção de propriedades, compra, venda, arrendamento e manutenção, é feita por especialistas. Isso liberta o investidor da responsabilidade direta da administração do imóvel, e proporciona resultados muito mais previsíveis..As empresas de gestão de fundos possuem equipas de profissionais experientes em imóveis, que têm conhecimento do mercado imobiliário, analisam oportunidades e gerem ativamente as propriedades... Rendimentos periódicos e maior liquidez.Os fundos imobiliários costumam gerar rendimento regular, na forma de dividendos (provenientes do aluguer ou ganhos de capital com a venda de propriedades). Além disso, em comparação com a propriedade direta, investir em fundos imobiliários geralmente oferece maior liquidez, já que o investidor pode comprar e vender unidades de participação em fundos mais facilmente do que conseguiria vender um imóvel físico..Como saber se é o momento de investir?."O investimento no mercado imobiliário é um dos que atrai e faz circular mais capital globalmente", salienta André Carvalho, business analyst no ComparaJá. "E os fundos imobiliários possibilitam ao mercado de varejo, ou seja, a toda a gente, ter acesso aos benefícios de investir no segmento sem se expor excessivamente ao risco de um imóvel em específico, com a devida diversificação, e sem demandar de um capital inicial tão elevado para tal.".Já está a considerar investir neste tipo de produto? Faça a sua pesquisa e perceba em que tipo de fundos de investimento faz sentido pensar. "Importa lembrar que estes investimentos são uma ótima opção para compor o portfólio, em quase qualquer fase da vida, de um investidor individual.", conclui o business analyst..Este artigo de Finanças Pessoais resulta de uma parceria da ComparaJá com o Dinheiro Vivo, com publicação semanal.