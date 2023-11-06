Precisa mesmo de 100 canais? Saiba como poupar na tv, net e telefone

Sabe quantos canais tem na sua televisão? Há quanto tempo tem o seu contrato de telecomunicações? Qual é a velocidade da sua internet? Os pacotes destes serviços mudam de condições com alguma regularidade e as operadoras fazem promoções com frequência..Além disso, há pacotes que englobam vários serviços num só contrato, o que pode traduzir-se numa poupança significativa. Por isso, pode sempre entrar em contacto com a sua operadora e perceba se consegue baixar esta fatura..Para perceber como pode poupar, há algumas questões a ter em conta..Saiba que as operadoras de telecomunicações estão obrigadas a apresentar ofertas sem fidelização e com período de fidelização de seis ou 12 meses, não podendo exceder o período de 24 meses..Em 2016, foi introduzida uma legislação que obriga as operadoras de telecomunicações a alternativas contratuais sem fidelização. Contudo, a maioria dos consumidores acaba por optar por contratos com fidelização porque os preços são mais baixos e as vantagens adicionais pesam na decisão final..O contrato com fidelização exige a permanência do cliente durante o período estabelecido. Se rescindir o contrato durante esse período exige o pagamento de uma indemnização à operadora. Mas há exceções:.· Se estiver ao abrigo do período de livre resolução: serviços contratados por telefone ou online estão abrangidos por um prazo de 14 dias, durante o qual o cliente pode cancelar os serviços, sem penalização..· Se as circunstâncias forem alteradas: situações de desemprego, mudança de morada ou falecimento do titular..· Se o contrato não estiver a ser respeitado pela parte da operadora: em caso de anomalias ou ausência de serviço sem resolução e alterações de contrato sem notificação prévia de 30 dias, o cliente pode revogar o contrato com a operadora..Pode cancelar o contrato por carta registada com o seu número de cliente e o número do cartão de cidadão ou identificação fiscal. Deve expor os motivos pelos quais quer rescindir o contrato e anexar à carta os documentos comprovativos do motivo de cancelamento (documento comprovativo de inscrição no IEFP ou de nova morada, por exemplo)..Para cancelar um determinado serviço e mudar de operadora não basta ligar e dizer que pretende cessar o contrato. Como já vimos, essa anulação vai ter custos para si se estiver a fazer isso antes do final do contrato..Desde logo, saiba que vai ter de liquidar os custos que a operadora teve com a instalação dos equipamentos. Ainda assim, as operadoras são obrigadas a ter todos estes gastos previstos e escritos no contrato, para que o consumidor esteja sempre informado sobre o que terá de pagar e não seja apanhado de surpresa..Será que precisa mesmo de mais de 100 canais? Será que precisa de telefone fixo? Quantas pessoas precisam de acesso à internet em casa? E quantos telemóveis pretende associar ao novo pacote? Um pacote de telecomunicações pode incluir televisão, internet fixa, telefone fixo, telemóvel e internet móvel. Antes de analisar as opções de operadoras no mercado, deve definir quais são os serviços que realmente lhe fazem falta. As necessidades da família devem ser tidas em conta..Deve ainda ponderar os serviços que vêm associados: videoclube, uma box que permita gravar, avançar ou parar a emissão, aplicações para assistir TV no smartphone e/ou no computador (MEO Go ou App NOS TV) ou Netflix..Assim, negoceie, avalie as propostas que lhe apresentam e renegoceie. Nada como ter mais do que uma oferta para ter mais força perante um fornecedor.