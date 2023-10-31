Qual o melhor banco para transferência de crédito à habitação em 2023?

Hoje em dia, com as taxas de juro a subir e a aumentar os encargos de quem tem um empréstimo, talvez seja melhor considerar a transferência do crédito habitação. Para tal, é importante saber em que consiste a transferência, quais os custos associados e qual o melhor banco para transferir crédito habitação em 2023. Saiba tudo neste artigo!.Para que serve a transferência de crédito à habitação?.A transferência de crédito habitação serve precisamente para quem já possui um empréstimo e pretende poupar ao mudar para outro banco com condições mais favoráveis. Para tal, tem de comparar as características do seu crédito habitação e compará-las com outras propostas existentes no mercado..Nada melhor do que fazer simulações reais, tendo em conta as suas necessidades e características. Se estiver em perigo de incumprimento, deve procurar baixar as suas prestações mensais, de forma a pagar menos a cada mês. Se, por outro lado, apenas pretende acabar a pagar menos juros, pode ter em atenção o MTIC (Montante Total Imputado ao Consumidor) no momento de transferência de crédito habitação..Os custos de fazer uma transferência variam, sendo hoje quase sempre cobertos pelas instituições financeiras. Caso este não seja o caso, esteja pronto para desembolsar cerca de 1500 euros em custos..Opções de transferência em vários bancos.Na transferência de um crédito habitação, pode diminuir a sua prestação mensal, diminuir o spread, alterar o prazo de pagamento e até diminuir o custo total do crédito. Basta escolher a melhor opção, consoante as suas necessidades. Para tal, importa saber os preços praticados pelos bancos. Para este artigo considerámos apenas simulações a taxa mista, pois, com tantas variações da Euribor, a taxa variável já não é a opção mais procurada..No entanto, estes valores são sempre meramente indicativos, e deles não conseguimos tirar ilações específicas sobre qual é o melhor banco para transferir crédito habitação. Para retirar conclusões, é sempre necessário fazer uma simulação, além de atentar em todas as subscrições pressupostas. Entre estas estão, por exemplo, os seguros multirriscos e de vida, a domiciliação de ordenado e até outros produtos bancários como cartões de crédito..Qual é afinal o melhor banco para transferência?.Depois de todas as simulações feitas, o melhor banco para transferência de crédito habitação será aquele que propõe as melhores condições para as suas necessidades.."Se pretende encontrar um crédito que no total o faça poupar, procure a opção que lhe garante um MTIC reduzido, um prazo menor e, no imediato, uma prestação inferior àquela com que se encontra no seu banco atual", explica Bruno Garcia, partnerships team manager do ComparaJá..Se está em risco de incumprimento das suas prestações mensais, poderá recorrer à atual medida do governo com redução de 30% na Euribor ou avançar com transferência de crédito para uma instituição que lhe ofereça a possibilidade de uma prestação imediata mais reduzida.."Neste momento, e, tendo em conta que a Euribor não deve sofrer grandes oscilações nos próximos meses, optar por uma Taxa Mista acabará sempre por significar uma poupança mensal imediata", continua Bruno Garcia. "Contudo, é importante ter em conta qual o período em que a Taxa Fixa irá vigorar porque, no mercado atual, existem várias opções disponíveis entre 1,2,3 5, 10 ou 20 anos, por exemplo.".Este artigo de Finanças Pessoais resulta de uma parceria do ComparaJá com o Dinheiro Vivo, com publicação semanal.