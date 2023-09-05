Qual o supermercado mais barato perto de si

Os aumentos de preços provocados pela inflação fazem apertar os orçamentos das famílias, fazendo com que seja necessário arranjar formas de poupar ao máximo..Ir ao supermercado pode ser um desafio nos dias que correm. Um estudo divulgado pela Kantar e pela Centromarca - Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca mostra que 60% dos portugueses faz uma lista de compras antes de sair de casa. Apesar de esta ser uma boa estratégia para não derrapar no orçamento, procurar os preços mais baixo também ajuda na hora de poupar..Mas como saber qual é o supermercado mais barato mais perto de si?.Consultar os folhetos e lojas online e comparar pode ser uma estratégia, mas implica que perca algum tempo nessa missão. Outra opção é usar ferramentas como a Super Save, uma aplicação móvel que compara os preços dos produtos nos principais hipermercados. Leia Também: Como gastar menos no supermercado e fugir das estratégias enganosas.Atualmente suporta Auchan, Minipreço, Continente, Pingo Doce, Aldi, Lidl e Intermarché..Depois de a descarregar para o seu telemóvel, para saber onde comprar mais barato, só tem de pesquisar o produto que quer. A aplicação vai em que hipermercado o preço é mais baixo. Nesta aplicação, pode ainda construir a sua lista de compras e ficar a saber onde é que a fatura é mais barata..Tem ainda a opção de ler o código de barras dos produtos para saber se existe mais barato noutros hipermercados..A Deco desenvolveu um simulador que permite encontrar o supermercado online mais barato, com entrega ao domicílio, por concelho. Os índices são calculados com base nos preços recolhidos no dia anterior. Ao supermercado mais barato é atribuído o índice 100, sendo que cada ponto acima de 100 significa que o mesmo cabaz fica 1% mais caro. Para os cálculos não entram os custos de entrega, nem descontos em cartão ou em talão, nem promoções condicionadas à compra de outros produtos. Leia Também: 10 truques para poupar nas compras do supermercado.Para fazer as contas, a entidade de defesa do consumidor elaborou um cabaz composto por produtos diversos, habitualmente comprados nos supermercados. Por exemplo, na mercearia, entre outros, estão incluídos produtos como arroz, massas, farinhas, cereais,.conservas, azeite e óleo, açúcar, bolachas, chocolates, chá e café, molhos, temperos e especiarias. Nos produtos de higiene pessoal estão produtos para o cabelo, corpo e rosto, produtos de higiene oral e de higiene íntima, produtos para a barba, fraldas e toalhitas, lenços de papel e papel higiénico, entre outros. Já na categoria limpeza da casa fazem parte produtos para limpeza e tratamento da roupa, limpeza da cozinha, WC e móveis, limpeza geral, ambientadores, inseticidas, sacos do lixo, guardanapos e rolos de cozinha, entre outros..Leia Também: Marcas brancas pesam já quase metade da fatura do supermercado.Na construção do índice são considerados válidos os supermercados online que tenham, no mínimo, 70% dos produtos do cabaz completo..Tendo por base este simulador, entre janeiro e abril de 2023, o Continente liderava o ranking dos supermercados mais baratos, seguido do Pingo Doce. Porém, tenha em mente que os gastos que tem de ter com a deslocação até ao supermercado também contam. Ou seja, de que lhe adianta ir ao supermercado considerado mais barato se, para isso, tem de pegar no carro propositalmente, gastando combustível e tempo? Faça bem as contas e perceba se vale a pena.