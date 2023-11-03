Que apoios existem para pagar a renda de casa

Se mora numa casa arrendada saiba que existem vários apoios que, em determinados casos, podem ajudar no pagamento da renda..Leia também: Cinco apoios ao arrendamento jovem que deve conhecer Porta 65 e 65 +: como aceder aos apoios ao arrendamento? Apoio à renda Mais Habitação: terá direito?.O aumento do custo de vida e consequente redução do rendimento disponível torna a renda num encargo demasiado pesado para muitas famílias. Neste sentido, o Estado e as autarquias têm vindo a atualizar e criar novos apoios ao arrendamento..O apoio extraordinário à renda consiste num subsídio mensal, até ao limite máximo de 200 euros, que corresponde à diferença entre a taxa de esforço efetivamente suportada pelo agregado com a renda e uma taxa de esforço máxima de 35%..Para ter acesso a este apoio tem de cumprir alguns requisitos como:.· Ser titular de um contrato de arrendamento ou subarrendamento celebrado até 15 de março de 2023 e registado no Portal das Finanças;.· O rendimento anual do agregado familiar ser igual ou inferior ao limite máximo do 6.º escalão do IRS (38.632 euros em 2023);.· A taxa de esforço com o pagamento da renda deve ser igual ou superior a 35% do rendimento anual..O apoio é atribuído de forma automática com base nas informações comunicadas pela Autoridade Tributária e o montante é pago pela Segurança Social por transferência bancária..Este apoio vai ser atribuído até 31 de dezembro de 2028..Inserido no programa Mais Habitação, o Arrendar para subarrendar consiste em o Estado propor o arrendamento voluntário de imóveis a privados - casas devolutas e prontas a habitar. Depois, essas casas são subarrendadas a um valor acessível, que não poderá corresponder a uma taxa de esforço superior a 35% do rendimento médio mensal do agregado familiar ou habitacional..Podem concorrer a este apoio agregados de uma pessoa, cujo rendimento anual bruto máximo seja igual ou inferior ao 6.º escalão do IRS, agregados de duas pessoas cujo rendimento anual bruto máximo seja igual ou inferior ao 6.º escalão do IRS, acrescido de 10 mil euros e os agregados de mais de duas pessoas cujo rendimento anual bruto máximo seja.igual ou inferior ao 6.º escalão do IRS, acrescido de 10 mil euros e de 5 mil euros por cada pessoa adicional..O Porta 65 é um programa de apoio mensal ao arrendamento para jovens adultos. É calculado com base nos rendimentos do agregado familiar e nos tetos máximos definidos por zonas de habitação..Para este programa, os candidatos devem ter entre 18 e 35 anos, exceto se a candidatura ser feita por um casal que esteja legalmente casado ou que viva comprovadamente em união de facto. Nesse caso, um dos candidatos pode ter até 37 anos..Para aceder ao apoio, a soma do rendimento mensal do agregado familiar não pode ser superior a quatro vezes o salário mínimo nacional, nem a quatro vezes o valor da renda máxima admitida na zona de habitação..Quanto ao valor da renda, este não pode ser superior a 60% do total dos rendimentos brutos do agregado familiar, nem ultrapassar o teto máximo definido para a zona onde está localizada a habitação. Assim, antes de submeter a sua candidatura, deve simular no Portal da Habitação..Este ano, o programa passou mais uma modalidade: o Porta 65 +, que se destina a pessoas de qualquer faixa etária. Para se candidatarem, as famílias têm de ter sofrido uma quebra de rendimentos de mais de 20% em relação aos três meses anteriores ou a igual período do ano passado. Também podem beneficiar do Porta 65+ as famílias monoparentais, independentemente de terem ou não sofrido quebras nos rendimentos..Alguns municípios têm programas próprios de apoio ao arrendamento, comparticipando uma parte do pagamento das rendas dos munícipes em situações de baixos rendimentos..Ainda não são conhecidas as condições de articulação destes apoios com o Apoio Extraordinário à Renda, mas espera-se que esses apoios possam ser cumulativos ou seja, que os beneficiários possam usufruir de ambos. Deve informar-se junto da sua Câmara Municipal que tipo de apoios existem.