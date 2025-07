Simule aqui a variação da Euribor no crédito habitação e a prestação da casa

A escalada não deve ficar por aqui. De acordo com a simulações da Deco para o Dinheiro Vivo, os contratos a 12 meses serão os mais penalizados pela escalada das taxas de juro do BCE, agravando a prestação em 230,92 euros, ou seja, mais 40% face aos 573,29 euros pagos há exatamente um ano por um empréstimo de 150 mil euros a 30 anos (360 meses), indexado ao prazo mais alargado e com um spread (margem de lucro do banco) de 1%.



Para saber em detalhe como vai variar a sua prestação da casa, com base na variação da Euribor, consulte o Simulador da variação da Euribor no Crédito Habitação, do Doutor Finanças.