Sou filho. Tenho a herança garantida?

Há herdeiros protegidos por lei, os herdeiros legitimários com acesso à legítima e que não podem ser afastados, caso do cônjuge e filhos,

Um pai ou uma mãe faleceram. Uma situação triste na vida de todos, mas que é preciso assumir e para a qual é necessário preparar-se psicologicamente, e também com tempo para tratar de toda a documentação. Se não existirem bens, o procedimento é simples e a agência funerária trata de todos os trâmites, mas se existirem bens terá de se movimentar.

A nossa primeira recomendação é que procure um profissional, um advogado, solicitador ou mesmo um contabilista para ser ajudado e nada falhar. O que aqui dizemos são meras indicações e não afasta a necessidade de consultar um desses profissionais para que não existam erros e, sobretudo, para que venha a emergir conflitos, nomeadamente entre irmãos e/ou outros herdeiros.

O tema que se coloca nos tempos correntes, mesmo para quem optar por um documento registado no notário, que é um testamento, é perceber se o cônjuge, a existir, ou se os filhos, a existirem, podem ser afastados dos bens a herdar. A a resposta é negativa, com exceções muitos específicas.

Há herdeiros protegidos por lei: os herdeiros legitimários com acesso à legítima e que não podem ser afastados, caso do cônjuge e filhos, e não existindo estes, os ascendentes, caso dos pais, avós e bisavós. E mesmo que o testador ou autor da herança não queira que determinado elemento da família, que está protegido por lei, não terá muitas saídas. E mesmo que preceda a alguns recursos como vendas ou doações, depois da sua morte haverá mecanismos de compensação. Vamos ver esses casos um pouco mais à frente. O testador apenas pode dispor livremente da sua quota disponível nos bens, incluindo ativos mobiliários e imobiliários, dinheiro, joias e outros itens, e essa quota simplesmente será metade se o herdeiro for o cônjuge e não tiver filhos, e será também metade se não existir cônjuge e um filho; mas apenas poderá dispor de um terço dos bens livremente se existirem dois ou mais filhos.

Claro que é possível deserdar em casos excecionais e já tem acontecido. Os exemplos para a deserção que o artigo 2166º do Código Civil enumera são a condenação por algum crime doloso, cometido contra a pessoa, bens ou honra do autor da sucessão ou do seu cônjuge, e desde que a esse crime corresponda uma pena de prisão superior a seis meses; ou por que foi condenado por uma denúncia caluniosa; ou por ainda ter recusado alimentos - sem uma causa válida - ao autor da sucessão e ao cônjuge. E claro, não é assim tão simples pois terá de ser declarada essa vontade em testamento, com a indicação do motivo para deserdar e o documento terá de ser autenticado por um notário. Podem também outros potenciais herdeiros não legitimários, ou seja, que não tenham a proximidade familiar de que já falámos, vir a ser bloqueados numa herança através da figura da indignidade, e cujos motivos são maioritariamente os que já explanámos. A diferença entre as figuras é que nesta última podem incluir-se todos e quaisquer herdeiros a deserdar. A indignidade pode ser executada automaticamente se os bens não estiverem na posse do indigno, mas já se os tiver na sua posse, a indignidade terá de ser declarada judicialmente.