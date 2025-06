Spread base ou contratado: conheça as diferenças e onde pode poupar

Em Portugal, segundo os dados do Banco de Portugal, são mais de dois milhões os portugueses com crédito habitação. O spread, que funciona como a margem de lucro que o banco obtém quando concede um empréstimo, é definida por cada instituição de crédito em função de variáveis como o montante de financiamento solicitado pelo cliente, o seu perfil de risco ou o valor da garantia prestada (avaliado através do rácio loan to value do empréstimo, ou seja, da relação entre o montante do empréstimo e o valor do imóvel a financiar).