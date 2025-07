Teletrabalho: conhece a poupança a que pode aceder?

Nos últimos anos, temos vindo a assistir a uma mudança estrutural no mundo do trabalho: a adoção do trabalho híbrido - parcialmente presencial e parcialmente remoto - ou a do trabalho totalmente remoto (teletrabalho). À medida que as tecnologias de comunicação evoluem e as mentalidades se adaptam, as empresas e os seus colaboradores estão a descobrir os benefícios económicos significativos associados a uma forma de trabalho que não requer a presença no escritório a tempo inteiro.