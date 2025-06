Trabalhar depois da reforma. O que tem de saber

E atenção, se estiver isento de retenção na fonte nos dois rendimentos - pensão de velhice e salário -, poderá ter uma surpresa desagradável na hora de acertar contas com a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), por altura da entrega da declaração de IRS, isto é, pode ter de pagar IRS. Isto porque a acumulação dos dois rendimentos pode resultar num total acima do mínimo de existência - fixado nos 10.640 euros em 2023 -, o valor acima do qual já se aplicam as taxas gerais de IRS.