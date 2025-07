Vender casa e comprar um novo imóvel: quanto tempo deve esperar?

Comprar casa numa outra zona, com preços médios mais baixos, é uma tendência que veio da pandemia. Aproveitando a forte valorização das casas no centro da cidade, muitas famílias optaram por vender e comprar uma outra habitação própria e permanente numa zona da periferia, onde os preços por metro quadrado eram mais baixos. Quais as vantagens dessa troca? A possibilidade de comprar uma casa maior e com mais espaço exterior.