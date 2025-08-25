Foram pagos mais 48 milhões do PRR. Empresas são quem mais recebe

De acordo com o último relatório de monitorização, com dados até 20 de agosto, foram pagos 8.758 milhões de euros, mais 48 milhões de euros relativamente à semana anterior.Este total de pagamentos corresponde a 39% da dotação e do valor contratado e a 38% do aprovado.Com os maiores valores recebidos estão as empresas (3.202 milhões de euros), as entidades públicas (1.829 milhões de euros) e as autarquias e as áreas metropolitanas (1.132 milhões de euros).Seguem-se as empresas públicas (875 milhões de euros), as escolas (593 milhões de euros), as instituições do ensino superior (353 milhões de euros) e as instituições da economia solidária e social (290 milhões de euros).No fundo da tabela estão as famílias (262 milhões de euros) e as instituições do sistema científico e tecnológico (222 milhões de euros).Por sua vez, as aprovações de projetos estão em 22.486 milhões de euros, o equivalente a 101% da dotação e do valor contratado.A liderar estão as empresas (6.361 milhões de euros), as entidades públicas (5.156 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (4.448 milhões de euros).Destacam-se ainda as empresas públicas (2.930 milhões de euros) e as escolas (1.038 milhões de euros).Surgem depois as instituições do ensino superior (844 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (734 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (659 milhões de euros) e, por último, as famílias (317 milhões de euros).Até 20 de agosto, o PRR recebeu 392.529 candidaturas, sendo que 329.678 foram analisadas.Já as candidaturas aprovadas ascenderam a 253.191, mais 691 face ao número anteriormente reportado.O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.