Acordo de mobilidade entre CPLP criou expectativas que é preciso cumprir

"Foi criada uma grande expectativa nas nossas populações com o anúncio da aprovação do acordo sobre mobilidade na CPLP, mas a realidade está ainda longe de corresponder à vontade expressa, situação que nos compete a nós corrigir", afirmou João Lourenço, no seu discurso de abertura dos trabalhos da 14.ª cimeira da organização, a decorrer hoje em São Tomé e Príncipe.