Brasil faz da América do Sul um quintal para jogar à bola  

Quem chama o domínio do futebol inglês na Europa de "monopólio" deve olhar para o que se passa na América do Sul e rever os seus conceitos: os clubes do Brasil, e o seu campeonato, o Brasileirão, gozam de plenos poderes no subcontinente de apenas, no futebol, 10 países. Em 2019, 2020, 2021 e 2022, clubes brasileiros levantaram o cobiçado troféu da Taça dos Libertadores da América. Em 2023 deve repetir-se a cena, uma vez que, pelo terceiro ano seguido, três dos quatro semifinalistas da principal prova sul-americana falam português..Do ponto de vista económico, não espanta ninguém: o Brasil é, de longe, a maior economia da região, anos luz acima de Argentina, em crise, Venezuela, sob regime autoritário, e demais vizinhança. Como, além do mais, é um país que respira futebol, a Série A do Brasileirão lucra muito mais do que a concorrência local e atrai alguns dos maiores talentos sul-americanos, como por exemplo Luisito Suárez (Grêmio), James Rodríguez (São Paulo) ou os locais Lucas Moura (São Paulo) e Diego Costa (Botafogo), recém regressados da Premier League, só para citar reforços de 2023..Em números, ainda de 2012 e 2013, compilados esta semana pela revista Forbes, o Brasileirão gerou lucros de 1,17 mil milhões de dólares naqueles anos, a maior soma num torneio de fora da Europa; e a venda dos direitos televisivos, na casa dos 610 milhões, equivale a mais de 50% do total de todas as liga domésticas latino-americanas; o valor de marketing do campeonato supera os 1,2 mil milhões de dólares..Além disso, alguns dos principais clubes, como Flamengo ou Palmeiras, profissionalizaram as suas contas nos últimos anos e tornaram-se clubes ricos, à escala mundial, ou multimilionários, à escala sul-americana. E seis outros clubes, entre os quais o Botafogo, líder do Brasileirão, treinado pelo português Bruno Lage e controlado pelo empresário norte-americano John Textor, já são SAF, isto é, sociedades anónimas de futebol..Não é de estranhar pois que o Brasil tenha transformado a até há pouco tempo meio inalcançável Taça dos Libertadores - os clubes argentinos ainda têm mais troféus (25 a 22) do que os brasileiros - numa espécie de quintal para jogar futebol. Para compensar, no Mundial de seleções de 2022 ganhou a Argentina, de Messi e companhia...