Cineasta lusodescendente que trabalha na Warner Bros. prepara filme de ação

O cineasta lusodescendente John Allen Soares, que trabalha na Warner Bros., em Los Angeles, está a preparar a realização de um novo filme de ação independente, com o título provisório de "Ion Blade".."Vai ser um filme de ação e aventura que tem lugar na Califórnia, algo como 'O Tesouro' [com Nick Cage], mas focado na história na Califórnia e com mais kung-fu", disse à Lusa o cineasta, com raízes na ilha de São Jorge, nos Açores..A sua intenção é começar a filmar em 2024, em paralelo ao trabalho que faz na Warner Bros., onde é editor da série de animação "As minhas aventuras com o Super-Homem", que passa na HBO Max e Cartoon Network..No novo filme, Soares vai pôr em prática o seu treino como coreógrafo de ação e acrobacias, um interesse que surgiu por causa do filme "Matrix", em 1999.."Antes do Matrix, muitos filmes de ação nos EUA baseavam-se no espalhafato e custavam muito dinheiro, com efeitos visuais e pós-produção, explosões no estúdio", afirmou.."Quando vi esse filme, introduziu-me a este mundo do cinema de Hong Kong, em que todo o espetáculo se baseia naquilo que a pessoa consegue fazer", continuou. "Não precisamos de explosões e efeitos especiais"..Aos 41 anos, John Allen Soares teve um percurso profissional pouco ortodoxo e chegou à indústria do entretenimento vindo da quinta de cultivo de amêndoa da família em Hughson, vale central da Califórnia.."Havia todos estes filmes incríveis e desenhos animados na televisão quando eu cresci", referiu, "e tornei-me obcecado com isto". Filmes como "História Interminável", "Os Goonies", "Indiana Jones", "Star Wars" ou "Caça-Fantasmas" fascinavam-no e levaram-no a começar a fazer os seu próprios filmes muito cedo.."Estava obcecado com isto e o outro lado da moeda era esta vida de trabalho difícil na produção de amêndoa. Estava sempre a fantasiar sobre estas coisas que via no ecrã", lembrou o cineasta..A família, que começou por trabalhar na pesca em alto mar, acabou por trocar o barco pelo cultivo de amêndoa no início dos anos oitenta. "O meu pai achou que não podia criar-me num barco", disse Soares..O seu objetivo era chegar à indústria do entretenimento, o que não foi fácil. Aprendeu a filmar e a editar sozinho, primeiro com VCR (videogravador de cassetes) e depois num computador que um amigo lhe deu..Ao longo de quase dez anos, o lusodescendente trabalhou no seu próprio filme, "The Danger Element", enquanto continuava na quinta..Quando estava a terminar, teve a oportunidade que perseguia: precisavam de um editor para desenhos animados feitos para a DreamWorks e ele agarrou esse trabalho, mesmo tendo de se mudar para o Tennessee.."Foi assim que entrei na animação", contou. Tinha 33 anos..No final desse projeto, mudou-se para Burbank, Los Angeles, e trabalhou primeiro na Titmouse e depois na Warner Bros., onde está desde 2018. Foi nomeado para um Emmy pelo trabalho de edição nos "Looney Tunes".."Não esperei trabalhar em animação", referiu. "Isto acabou por ser um trabalho fantástico", acrescentou..Embora não fale português, John Allen Soares sublinhou que as suas origens sempre foram parte da sua identidade.."Quando o meu bisavô chegou, tinha a ideia de assimilar, agora somos americanos", contou. "Mas o meu avô ainda falava português. A minha geração, eu e os meus primos, estávamos todos interessados e queríamos que falassem a língua mais frequentemente", acrescentou..Cresceu a ir a festas nos salões portugueses e a praticar a religião católica, muito presente na comunidade.."A minha geração não fala a língua, mas ainda temos familiaridade com estas coisas", frisou. "Muitas das paróquias católicas na área são portuguesas, por isso estamos muito ligados à cultura nesse aspeto", frisou..O filme "The Danger Element" está disponível na plataforma de streaming Tubi e os trabalhos de animação de John Allen Soares, "As minhas aventuras com o Super-Homem", "Looney Tunes", e "Trick or Treat, Scooby Doo", estão na HBO Max..Fez ainda "Little Big Awesome" (Amazon) e "Veggietales: In the house" (Netflix), além de séries web e coordenação de ação em filmes independentes.