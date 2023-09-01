Consumo televisivo aumenta 3,6% face a junho com SIC a manter liderança

A análise de audiências de TV da agência de meios UM, parte do grupo Mediabrands, revela que no mês de agosto o consumo televisivo em Portugal aumentou 3,6% face a junho, diferença que se deve a um maior peso dos canais de Pay TV e de Outros (canais não auditados e outras utilizações, tais como streaming ou consolas), com um acréscimo nas audiências de 6,2% e 6,8%, respetivamente. Em agosto, superaram-se os valores registados em fevereiro, que até então tinha sido o mês com mais audiência..Relativamente aos canais mais vistos, a SIC manteve a liderança, fechando o mês com uma quota de share de 14%, menos 0,6 pontos percentuais (p.p.) do que em julho. Já a TVI obteve share de 13,5% (- 0.5 p.p. face ao mês anterior), seguida pela RTP1 que também registou uma quebra de share (-0,4 p.p.), alcançando os 10,1%..Adicionalmente, os canais de Pay TV, de forma geral, alcançaram um significativo aumento de audiências, destacando-se particularmente os canais de informação e entretenimento..De entre os canais do segmento de informação, a CMTV manteve a liderança com share de 5,7% e um aumento de 18,2% de audiências, seguida pela CNN Portugal - 3,3% de share e um acréscimo de 8,2% nas audiências. O terceiro lugar foi ocupado pela SIC Notícias, com mais 12,4% de visionamentos e um share de 2,3%..No que diz respeito aos canais de entretenimento, as audiências cresceram especialmente no AXN, na RTP3 e no FOX Life, com aumentos de 40,1%, 38,6% e 26,9%, respetivamente..Relativamente aos programas mais vistos pelos consumidores em agosto, o domínio permaneceu dos jogos de futebol, começando pela transmissão do jogo final da Super Taça Cândido de Oliveira, que colocou em confronto Benfica e FC Porto. O jogo foi emitido pela RTP1 e alcançou uma média de 2 milhões 369 mil espectadores e um share de 49.1%..A ocupar o segundo lugar do ranking ficou a TVI com a emissão dos jogos de Play Off da Liga dos Campeões, registando uma média de 1 milhão e 102 mil espectadores e um share de 24.3%. No terceiro e quarto lugar do pódio posicionaram-se os jogos da Supertaça Europeia e a emissão da entrega do Troféu da Supertaça de Portugal, que registaram, em média, 997 mil e 955 mil espectadores, respetivamente..Já na análise de audiências por período horário, a RTP1 liderou as manhãs (7h30-12h30), com um share de 13,7%, mas foi a TVI que conquistou as madrugadas (2h30-7h30), as tardes (14h30-18h30) e o late night (00h-2h30), com share de 6,7%, 12,3% e 10,2%, respetivamente..No período de almoço (12h30-14h30) e no Pré-Prime (18h30-20h), foi a SIC a líder de audiências, com share de 20,5% e 14,6% nos respetivos horários. Adicionalmente, a estação de televisão do grupo Impresa garantiu a vitória no Prime Time, com um share de 16,9%, mais 1,1 p.p. relativamente à TVI.