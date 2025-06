COP28. Sem redução de gases vai ser complicado viver no planeta

Antigo ministro independente de um dos governos de Cavaco Silva (PSD), Carlos Borrego chefiou a delegação da União Europeia (UE) à Cimeira do Rio, ou Cimeira da Terra, que em 1992 criou o mecanismo que permitiu que a partir daí se realizassem anualmente as cimeiras do clima da ONU, as COP (conferência das partes).