Disney inspira-se na Península Ibérica para contar origem dos desejos em "Wish"

A Disney inspirou-se na Península Ibérica para criar o reino de Rosas no seu novo filme "Wish - O Poder dos Desejos", que celebra o centenário do estúdio e conta a origem de pedir um desejo a uma estrela, disse à Lusa a criadora Jennifer Lee.