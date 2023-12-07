DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Emprego no setor cultural com ligeiro aumento em 2022 face ano anterior

Trabalhavam no setor da cultura no ano passado cerca de 190 600 trabalhadores, sem que a média de salários bruta era de 1417 euros mensais.
Cerca de 190 600 pessoas trabalhavam no setor cultural em 2022 e a remuneração bruta em média era de 1417 euros mensais, com valores ligeiramente acima do ano anterior, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No relatório anual estatístico de Cultura, o INE indica que em 2022 o emprego cultural contava com cerca de 190.600 pessoas - com um valor ligeiramente acima dos 187.700 trabalhadores contabilizados em 2021 - o que representa 3,9% da população total empregada.

Em 2022, a maioria dos trabalhadores do setor cultural era do sexo masculino (52,2%) e tinha o ensino superior completo (57,8%). A remuneração bruta total foi, em média, de 1.417 euros mensais, ou seja, verificou-se um aumento de 4% face a 2021.

O INE indica ainda que no ano passado havia 75.388 empresas no setor da cultura e das indústrias criativas, o que representa um aumento de 10% em relação a 2021.

O volume de negócios dessas empresas do setor cultural e criativo aumentou 21,2%, para 8,1 mil milhões de euros em 2022.

A área de atividade com maior aumento de volume de negócio foi a das agências de publicidade (mais 241,5 milhões de euros). Em sentido inverso, a que registou maior descida foi a da edição de revistas e publicações periódicas, com perda de 7,2 milhões de euros.

A balança comercial de bens culturais registou um saldo negativo de 231,6 milhões de euros (agravado em 23 milhões de euros face a 2021): Portugal importou bens no valor de 469,7 milhões de euros e as exportações atingiram os 238,1 milhões de euros.

Em 2022, as câmaras municipais tiveram uma despesa de 582 milhões de euros em atividades culturais e criativas, ou seja, gastaram mais 90,6 milhões de euros do que em 2021.

Citando dados da Biblioteca Nacional de Portugal, o INE indica ainda que em 2022 foram editados e impressos 11.449 livros, registando-se uma quebra de 5,2% face a 2021.

Já em relação aos jornais e revistas, em 2022 a circulação total foi de 338,9 milhões, tratando-se a grande maioria (69,1%) de publicações gratuitas, e geraram receitas de 264 milhões de euros.

No que aos jornais e revistas pagos diz respeito, os preços aumentaram, em 2022, 11% em relação ao ano anterior.

Das 840 publicações periódicas que existiam no ano passado, 447 eram revistas e 393 jornais.

Do total de publicações, 45,7% existiam apenas em papel, 41,2% em papel e 'online' e 13,1% apenas 'online'.

A larguíssima maioria dos utilizadores de internet (81,8%), pessoas entre os 16 e os 74 anos, leram notícias 'online', em jornais, revistas ou outros 'sites' de informação, nos três meses anteriores ao inquérito do INE.

No entanto, a compra de livros, revistas e jornais (papel e digital, bem como subscrições 'online') foi feita por 29% dos inquiridos em 2022, 0,2 pontos percentuais menos do que em 2021.

No ano passado, as receitas e despesas dos jornais e revistas atingiram 264 milhões de euros e 165,4 milhões de euros, respetivamente.

Cerca de metade das receitas (51,1%) e a larga maioria das despesas (72%) eram dos jornais.

As receitas das publicações periódicas tiveram, em 2022, origem na circulação paga (66,7%) e na publicidade (31,5%).

Em 2022, os museus em Portugal registaram 15,8 milhões de visitantes, representando um aumento de 8,3 milhões relativamente a 2021. Ainda assim, o valor está ainda abaixo dos 19,8 milhões de visitantes em 2019, antes da pandemia da covid-19, ressalva o INE.

Do total de visitantes, aumentou o número de entradas de estrangeiros, atingindo os 7,7 milhões (mais 4,8 milhões do que em 2021).

